كين: ركلة الجزاء سترافقني طيلة حياتي

قال هاري كاين قائد منتخب إنجلترا إنه يجب أن يتعايش مع ركلة الجزاء المهدرة التي كلفت منتخب بلاده الخروج من دور الثمانية بكأس العالم لكرة القدم على يد فرنسا حاملة اللقب.

وأدرك المهاجم التعادل من ركلة جزاء في استاد البيت ليعادل رقم وين روني هداف إنجلترا التاريخي برصيد 53 هدفا.

لكنه أهدر لاحقا ركلة جزاء أخرى لإدراك التعادل 2-2 بعد أن سدد فوق المرمى قبل دقائق من النهاية، وغادر الملعب باكيا عقب الخسارة بينما حاول المدرب غاريث ساوثغيت مواساته. وأضاف: "لا يمكنني إلقاء اللوم على استعدادي أو التفاصيل قبل المباراة، لم أشعر بأي اختلاف، شعرت بثقة عند التنفيذ لكن الركلة لم تتم بالطريقة التي أردتها.

وختم :" بالطبع سأضطر لأتعايش مع هذا طيلة حياتي وأتقبل ذلك، لكن ما يمكننا فعله هو الفخر بأنفسنا وإدراك أن الفريق في مكانة جيدة حقا من أجل المستقبل".