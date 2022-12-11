هل ندم سانتوس لعدم إشراك رونالدو؟

قال فرناندو سانتوس مدرب البرتغال إنه لم يكن سيغير قراره بجلوس كريستيانو رونالدو على مقاعد البدلاء حتى بعد الخروج من دور الثمانية بكأس العالم لكرة القدم عقب الخسارة 1-0 أمام المغرب.

وجلس رونالدو، الهداف التاريخي للبرتغال برصيد 118 هدفا في 195 مباراة دولية، كبديل خلال الفوز 6-1 على سويسرا في دور الستة عشر يوم الثلاثاء الماضي، ونجح بديله غونزالو راموس في تسجيل ثلاثة أهداف في مباراته الدولية الرابعة فقط.

وتابع: "لقد اعتمدت على الفريق الذي أدى بشكل رائع أمام سويسرا، ولم يكن هناك أي سبب يدعوني للتغيير أمام المغرب".

وواصل مدرب البرتغال: "القرار الاستراتيجي الذي اتخذته كان من أصعب القرارات، لكن لا يمكن التفكير بقلبي، ويجب التفكير بعقلي".

وأوضح: "لم يعد الأمر أن رونالدو ليس لاعبا عظيما. الأمر لا يتعلق بذلك أبدا".

وقال سانتوس في مؤتمر صحفي عقب المواجهة : "لا أشعر بالندم على جلوس رونالدو كبديل، لم أكن سأغير أي شيء، عندما يتعلق الأمر بالفريق فلا يمكن التفكير بقلبي".