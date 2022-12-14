لاعبون قدامى من أجل إعادة بناء" المانشافت"

قال رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، بيرند نويندورف إن رودي فولر وأوليفر كان وأوليفر مينتزلاف سيشاركون في المجموعة التي تم تكليفها للتحضير لنهائيات كأس أوروبا 2024 على أرضه.

وأعلنت الهيئة الكروية، عن تأسيس مجموعة من اللاعبين الدوليين السابقين، بمن فيهم كارل-هاينتس رومينيغي وماتياس سامر، من أجل المساعدة في استعادة منتخب "دي مانشافت" مكانته بعد أن خرج من نهائيات كأس العالم من الدور الأول للمرة الثانية تواليًا.

وعانت ألمانيا على الساحة الدولية منذ فوزها بلقب مونديال 2014، حيث فازت بثلاث مباريات فقط من آخر 11 مباراة لها في بطولة كبرى (مونديال أو يورو).

كما خرجت من الدور الأول لمونديالي روسيا 2018 وقطر 2022، لتخرج من الدور ثمن النهائي لكأس أوروبا في صيف 2021.

يذكر أن الاتحاد الألماني، جدد الثقة بالمدرب هانزي فليك حتى عام 2024، لكنه يبحث عن مدير جديد للمنتخب بعد رحيل أوليفر بيرهوف.