تضخم قياسي للمنتجات الزراعية

سجل الديوان الوطني للإحصاء نسبة تضخم برقمين 15.04 بالمائة لشريحة "المنتجات الغذائية" مقارنة بنفس فترة السنة الماضية فيفري ومارس مع تحطيم المنتجات الزراعية الطازجة لرقم قياسي برقم 25.53 بالمائة.

استدلت مصالح الديوان بأمثلة ملموسة عن ارتفاع الأسعار وانعكاساتها على القدرة الشرائية للبيوت الجزائرية ما بين فيفري 2022 وفيفري 2023: مادة البصل +99.05 بالمائة ولحوم و بقايا الأغنام +46.17 بالمائة و الفواكه الطازجة +45.82 بالمائة و الدجاج 29.56 بالمائة و لحوم الأبقار +25.62 بالمائة و البيض +24.14 بالمائة و أخيرا الحليب و الأجبان و مشتقاتها +15.47 بالمائة.

تبين أرقام الديوان استمرار وتيرة التضخم السنوية بـ + 9.3 بالمائة من مارس 2022 لغاية فيفري 2023 مقارنة بنفس فترة مارس 2021 وفيفري 2022.

كما عرفت وتيرة تطور الأسعار في شهر فيفري 2023 مقارنة بنفس الشهر من السنة المنصرمة تنامي بنسبة +9.9 بالمائة.