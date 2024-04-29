اجتماع بخصوص مشروع استغلال منجم الزنك والرصاص

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء، الرئيس المدير العام للشركة الأسترالية للمناجم " تيرامين"، فانغ شانغ.

وجرى اللقاء بحضور كل من، الرئيس المدير العام لمجمع سونارام، وإطارات من الوزارة، بالإضافة إلى الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد النافعة، ومديرة الشركة المختلطة الجزائرية-الأسترالية(Western Mediterranean Zinc WMZ) المكلفة بإنجاز مشروع استغلال منجم الزنك والرصاص بتالة حمزة - وادي أميزور، بالإضافة إلى المدير العام والمدير التقني لشركة تيرامين.

ويندرج هذا اللقاء في إطار المتابعة المستمرة لمشروع استغلال منجم الزنك والرصاص بتالة حمزة - وادي أميزور، حيث أشاد الجانبان بالنتائج المثمرة للتعاون بين مجمع سونارام وشركة تيرامين في هذا المشروع، كما بحث الطرفان سُبل تعزيز هذا التعاون ليشمل مشاريع منجمية أخرى في الجزائر مستقبلا، بالنظر إلى مستوى العلاقات والثقة التي تربط المُجمعين.

وفي هذا الإطار، جدد وزير الطاقة والمناجم، تأكيده على الأهمية الاقتصادية لهذا المشروع الذي يندرج في إطار تنمية وتطوير قطاع المناجم وبعث النشاطات المنجمية، كما أشار إلى الآثار الإيجابية العديدة المُنتظرة من تجسيد هذا المشروع، سواء للاقتصاد الوطني بصفة عامة أو ما تعلق بالتنمية الاقتصادية للمنطقة بصفة خاصة، سيما فيما يخص الصناعة التحويلية للزنك المستخرج، والذي سيتم تحويله بنفس الولاية، بعد معاينة الأرضية المخصصة لاحتضان المصنع بالمنطقة الصناعية القصر-فنايا الماثن، بالإضافة إلى تفقد مشروع تهيئة رصيف القصبة بميناء بجاية، المتعلق بهذا المشروع، والذي بلغت نسبة الأشغال به 62%.