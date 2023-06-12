الجزائر ضيف شرف معرض بيجين الدولي للكتاب

تحل الجزائر ضيف شرف الدورة الـ29 لمعرض بيجين الدولي للكتاب بجمهورية الصين الشعبية وذلك في الفترة الممتدة من 15 إلى 18 جوان الجاري، حسبما أفاد به اليوم الإثنين بيان لوزارة الثقافة.

وأوضح البيان أن الجزائر ستشارك في هذا الموعد الثقافي الدولي "من خلال وفد رفيع المستوى من وزارة الثقافة والفنون يضم أسماء وازنة في الكتابة والآداب والفنون إلى جانب عرض عدد معتبر من الإصدارات والكتب الجزائرية في مختلف المجالات المعرفية والأدبية".

وذكر ذات المصدر أن "احتفاء جمهورية الصين الشعبية بالجزائر في معرض بيجين الدولي للكتاب في طبعته الـ29، وتحت شعار 'الجزائر بيجين ملتقى الثقافة والحضارات' يأتي في سياق تعميق التعاون والتبادل الثقافي بين البلدين وهو ما يعبر عن عمق العلاقات بين البلدين".

للإشارة نزلت جمهورية الصين الشعبية سنة 2018، كضيف شرف في الطبعة الـ23 لمعرض الجزائر الدولي للكتاب و ذلك بمناسبة إحياء الذكرى الـ60 لإقامة العلاقات الصينية-الجزائرية.

للتذكير سيتم خلال الدورة الـ29 لمعرض بيجين الدولي للكتاب بجمهورية الصين الشعبية عرض أكثر من 200 ألف كتاب صيني وأجنبي إضافة لمعرض عبر الإنترنيت لعرض أشكال النشر الناشئة.