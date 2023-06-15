وفاة شيخ زاوية بلحول بمستغانم

توفى صباح اليوم شيخ الزاوية القادرية بواد الخير بولاية مستغانم سيدي محمد بلحول عن عمر ناهز 110 سنة الذي يعد أحد أبرز شيوخ الزوايا بالجهة الغربية.

تقع زاوية “الشيخ بلحول” في منخفض من أرض في دوار البحاولية ببلدية واد الخير( 20 كلم مستغانم) وهي سرح علمي وخيري وديني قديم أسسها الشيخ “سيدي محمد بلحول” وتحتوي الزاوية على أول مسجد بني في دائرة عين تادلس بأكملها وفيه تقام صلاة الجمعة ومدرسة قرآنية لتعليم العلم الشرعي وتحفيظ كتاب الله وقاعة لإبرام وعقد الصلح بين المتخاصمين حيث يبرم الشيخ الصلح بين الناس الذين يأتونه من كل مكان وذلك لجاهه وسلطته الأدبية.