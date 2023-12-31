وفاة الكاتب عبد الرحمان يفصح بعد توديع محبيه على صفحته

توفي الكاتب عبد الرحمان يفصح بعد نشره لرسالة مؤثرة على صفحته يودع فيها محبيه فحواها "أفارقكم أصدقائي من أجل عالم أفضل"، أمسية اليوم، قبل أن يغادر للدار الباقية، تاركا متابعيه في حالة حزن شديد، بعد معاناته من مرض عضال.

الكاتب ابن قرية تالة عمارة بتيزي وزو، هو شقيق الصحفي اسماعيل يفصح المغدور من طرف الإرهاب سنة 1993، خريج المدرسة العليا للفنون الجميلة تخصص سينوغرافيا وأكاديمية بريرا بمدينة ميلان ايطاليا، أصدر أول رواية " ...وقابيل قتل هابيل" مهداة لروح الصحفي والأديب طاهر جاووت سنة 2011. في نفس السياق، صدر له عمل شهادة لروح شقيقه سنة 2015 بعنوان "يا جزائر تذكري اسماعيل يفصح والآخرين". كما كتب رواية بعنوان " ثيكلي- المسيرة" سنة 2019 دائما حول العشرية السوداء. تلقى تنويه اللجنة الكبرى لمؤسسة ألان ديكو للفرانكفونية بمدينة ليل الفرنسية لقصته بعنوان "ليمونة لشربة امي" الصادر بفرنسا. خاص تجربة في الكتابة التاريخية بنص " ثمدا لابلاض تاورقة" حول تاريخ منطقة القبائل.