تدشين أول قاطرة مصنعة من طرف مؤسسة البناء والتصليح البحريين

تنقل الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي مساء يوم أمس إلى القاعدة البحرية المركزية لمرسى الكبير.وذلك في إطار مواصلة زيارته التى قادته إلى الناحية العسكرية الثانية بوهران

وحسب بيان الوزارة، فقد استمع الفريق أول إلى عرض قدمه اللواء قائد القوات البحرية، محفوظ بن مداح، تلاه عرض مفصل قدمه المدير العام لمؤسسة البناء والتصليح البحريين حول حالة تقدم أشغال المشاريع الجارية.

كما قام الفريق أول بجولة تفقدية على مستوى سلسلة البناء البحري للمؤسسة واطلع على سير المشاريع قيد الإنجاز، وكذا الوحدات البحرية والسفن التابعة لمؤسسات اقتصادية وطنية قيد التصليح،

وخلال ذلك أشرف الفريق أول على مراسم تدشين وتسمية أول قاطرة تم تصنيعها على مستوى مؤسسة البناء والتصليح البحريين، ووقف على وضعها حيز الخدمة.

وبهذه المناسبة، هنأ الفريق أول كافة المستخدمين المشاركين في هذا الإنجاز الهام، مسديا جملة من التعليمات والتوجيهات للمسؤولين حول ضرورة المحافظة عليه وصيانته واستغلاله طبقا للمعايير المعمول بها.