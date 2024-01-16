وزير الصيد البحري يركز على نجاعة الاجراءات الأخيرة

أكد وزير الصيد البحري و المنتجات الصيدية، أحمد بداني ، اليوم الخميس من تيبازة أ ن النمو المحقق في مجال تربية المائيات عموماً وتربية المائيات بالمياه العذبة على وجه الخصوص، لا سيما سمك البلطي الأحمر، يؤكد نجاعة السياسة العمومية المتبعة فيما يخص الإجراءات التحفيزية الأخيرة التي أقرتها الحكومة ضمن قانون المالية لسنة 2024، والمتمثلة في منح علاوة قدرها 50 دج لكل كلغ منتج من سمك البلطي الأحمر، بالإضافة إلى تخفيض الرسم على القيمة المضافة إلى 9 % بالنسبة لمؤسسات تحويل هذا النوع من السمك ،

وكذا اعتماد رسم إضافي قدره 30 دج عن كل كيلوغرام مستورد ، وهي الإجراءات التي من شأنها الرفع من القدرات الإنتاجية عبر تشجيع الاستثمار واستزراع المسطحات المائية والأحواض الموجهة للسقي الفلاحي.

وأكد الوزير أحمد بداني خلال إشرافه اليوم الخميس ، بمقر المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات CNRDPA، على أشغال اليوم الدراسي حول ترقية تحويل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات على أهمية توجه القطاع نحو تربية المائيات البحرية والقارية، تعزيزاً للقدرات الإنتاجية الوطنية وتلبية للحاجيات الاستهلاكية المحلية، والتفكير من خلال ترقية الصناعة التحويلية لمنتجات تربية المائيات، في التصدير مستقبلاً،

مؤكداً أن النمو المحقق في مجال تربية المائيات عموماً وتربية المائيات بالمياه العذبة على وجه الخصوص، لاسيما سمك البلطي الأحمر، يؤكد نجاعة السياسة العمومية المتبعة فيما يخص الإجراءات التحفيزية الأخيرة التي أقرتها الحكومة ضمن قانون المالية لسنة 2024 ويحصي القطاع حالياً 80 مزرعة منتجة لتربية المائيات في المياه البحرية والعذبة، ويطمح بتنميتها لرفع الانتاج إلى مستوى 15 ألف طن من تربية المائيات مع نهاية 2024، ما يتيح فرصاً جديدة للاستثمار في مجال تحويل هذه المنتجات أمام المتعاملين الاقتصاديين.