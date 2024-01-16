اتفاقية تعاون بين وزارتي الفلاحة والصيد البحري

وقعت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ووزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية اتفاقية-إطار للتعاون بينهما، لاسيما في مجال تشجيع تربية المائيات المدمجة في الانتاج الفلاحي، حسب ما أفاد به، اليوم الخميس، بيان لوزارة الفلاحة.

وتأتي هذه الاتفاقية التي وقعها كل من وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، ووزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أحمد بداني، أمس الأربعاء، "تجسيدا لأهداف مخطط عمل الحكومة الخاصة بتنويع الاقتصاد الوطني والتنمية المحلية"، وفق ذات المصدر.

وتشمل الاتفاقية عدة محاور منها تعزيز البحث العلمي، لاسيما فيما يخص تثمين الموارد البيولوجية والتحسين الوراثي، تثمين أحواض السقي من خلال ادماج تربية المائيات في الإنتاج الفلاحي، وتكوين الفلاحين في هذا المجال، تثمين وترقية المنتجات الفلاحية والصيدية، والتعاون في مجال مراقبة نوعية ونظافة الأوساط في ميدان تربية المائيات المدمجة.

وأوضح الوزارة أنه بموجب هذا الاتفاقية، "اتفق الطرفان على تشجيع إنشاء تعاونيات في مجال تربية المائيات المدمجة، ومرافقة الشباب خريجي مؤسسات التكوين في القطاعين الحاملين للأفكار المبتكرة من أجل تجسيد مشاريعهم"، حسب البيان.