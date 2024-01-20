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رياضة

كان 2023: برنامج مباريات اليوم والقنوات الناقلة

22 جانفي 2024 ()
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تنطلق اليوم الإثنين، الجولة الحاسمة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تنظمها كوت ديفوار، وتستمر حتى 13 فيفري الداخل.

وفيما يلي برنامج مباريات اليوم

غينيا بيساو ضد نيجيريا: تنطلق المباراة في تمام السادسة مساءً، وتنقل عبر BeIN Sports AFCON 2.

غينيا الاستوائية ضد كوت ديفوار: تنطلق المباراة في تمام السادسة مساءً، وتنقل عبر BeIN Sports AFCON 1.

مصر ضد الرأس الأخضر: تنطلق المباراة في تمام التاسعة مساءً، وتنقل عبر BeIN Sports AFCON 1. غانا ضد موزمبيق: تنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء ، وتنقل عبر BeIN Sports AFCON 2.

 

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