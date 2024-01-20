كان 2023: برنامج مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الإثنين، الجولة الحاسمة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تنظمها كوت ديفوار، وتستمر حتى 13 فيفري الداخل.

وفيما يلي برنامج مباريات اليوم

غينيا بيساو ضد نيجيريا: تنطلق المباراة في تمام السادسة مساءً، وتنقل عبر BeIN Sports AFCON 2.

غينيا الاستوائية ضد كوت ديفوار: تنطلق المباراة في تمام السادسة مساءً، وتنقل عبر BeIN Sports AFCON 1.

مصر ضد الرأس الأخضر: تنطلق المباراة في تمام التاسعة مساءً، وتنقل عبر BeIN Sports AFCON 1. غانا ضد موزمبيق: تنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء ، وتنقل عبر BeIN Sports AFCON 2.