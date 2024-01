Du nouveau dans le dossier des importations de véhicules

Le directeur de l’Intelligence Economique et du département Technique chargé du suivi du dossier automobile au niveau du ministère de l’industrie et de la production pharmaceutique, Mokdad Aggoun, a déclaré que le ministère a accordé à ce jour 44 accréditations aux opérateurs qui ont rempli toutes les conditions, dont 33% pour les voitures utilitaires, de tourisme, 29% pour les deux roues, 12% pour les tracteurs, les remorques, les autobus et les engins mobiles ".

Aggoun a confirmé à la radio algérienne qu’il y a eu une reprise du marché automobile algérien au cours du second semestre, après les mesures et des facilitations accordées par les pouvoirs publics aux opérateurs économiques dans les domaines de la production et de l’importation.

« À l’heure actuelle, 24 des 44 opérateurs ont reçu un licence d’importation du ministère du Commerce en novembre de l’année dernière, et 20 autres devraient l’obtenir au cours de l’année en cours » "Le ministère a également accordé 81 licences préalables et nous attendons que les conditions soient remplies pour leur accorder l’accréditation finale".

Aggoun a révélé que "les premières voitures importées avaient été introduites sur le marché national en décembre dernier et ont été exportées par les marques " Fiat ", Cherry ", Opel "et" Jac ", ainsi que" Geely ", qui avait été programmé pour le 4 janvier, mais ce processus a été reporté au mois de février, en raison de facteurs géopolitiques associés à la perturbation du commerce maritime à travers la mer Rouge".

Dans une évaluation préliminaire de cette opération, en particulier le mécontentement des citoyens sur la longueur des délais de livraison des véhicules, Aggoun a déclaré « L’État a fourni toutes les facilités aux opérateurs et a compté une enveloppe financière de 1,9 milliard de dollars pour financer les opérations d’importation. Ces 44 concessionnaires étaient censés importer environ 180 000 véhicules de divers types avant la fin de décembre, mais malheureusement, le processus d’importation a eu lieu dans des proportions variables d’un concessionnaire à un autre ».

« Certains concessionnaires ont reçu des enveloppes financières afin d’amorcer le processus d’importation, mais ils ne l’ont pas encore terminé. Des courriers leur ont été envoyés pour connaître les raisons de ce retard. Au niveau du Ministère, nous sommes en train d’évaluer et d’étudier leur justification, des mesures seront prises comme stipulé dans le cahier des charges ».