L’avion transportant le staff de la sélection nationale de football décollera de l’aéroport de Bouaké en Côte d’Ivoire aux environs de 18h (19h heure locale) et est prévu atterrir en Algérie cinq heures plus tard, a-t-on appris de sources confirmées.

Les « verts » ont quitté la compétition de la CAN hier suite à leur défaite face à la sélection mauritanienne au score de 1/0.