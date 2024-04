La date de l'Aïd al-Fitr selon Le Centre international d'astronomie

Le Centre international d'astronomie a fixé la date de l'Aïd al-Fitr pour huit pays, dont l'Algérie.

Le centre a précisé que les pays ayant commencé le mois de Ramadan le lundi 11 mars observeront le mardi 9 avril comme le dernier jour du mois sacré. Cependant, la décision finale sur la date de l'Aïd al-Fitr pour les pays arabes et islamiques dépendra de la visibilité du croissant lunaire.

Huit pays annonceront mercredi 10 avril comme le premier jour de l'Aïd al-Fitr, selon les calculs astronomiques, et ces pays ont commencé le jeûne le lundi 11 mars : Égypte, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Qatar, Syrie, Koweït, Bahreïn et Algérie.

Le Centre international d'astronomie a confirmé que selon les études astronomiques, il sera possible d'observer le croissant lunaire à l'aide d'un télescope dans les pays d'Europe de l'Est et d'Afrique australe, tandis que la visibilité à l'œil nu sera difficile en Asie centrale et en Afrique centrale.

La visibilité à l'œil nu sera relativement facile en Asie occidentale.

La recherche du croissant lunaire se fera le lundi 8 avril, et selon les calculs astronomiques, le mardi 9 avril sera le dernier jour du mois sacré de Ramadan."