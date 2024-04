Communiqué important pour les pèlerins

L’Office national du pèlerinage et de la omra (ONPO) a rendu public, ce mercredi, un communiqué dans lequel il a appelé les futurs pèlerins algériens, ayant réglé les charges à déposer leurs dossiers au niveau des daïras et ou les circonscriptions administratives.

"L’Office national du Hadj et de l’Omra informe l’ensemble des citoyens qui ont réglé les frais du Hadj qu’ils sont appelés à déposer leurs dossiers dans les plus brefs délais au niveau des daïras ou des circonscriptions administratives y afférentes، afin de compléter les procédures de visas de pèlerinage.