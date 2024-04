Décès de la journaliste Houria Ayari : la Présidence de la République présente ses condoléances

La Direction Générale de la communication de la présidence de la République a adressé une lettre de condoléances à la famille de la journaliste Houria Ayari, décédée ce vendredi.

"C'est avec une immense tristesse que la Direction générale de la communication à la Présidence de la République a appris la nouvelle du décès de la journaliste Houria Ayari des suites d’une longue maladie", lit-on dans le message de condoléances.

La Direction générale de la Communication à la Présidence de la République a rappelé que la défunte "a travaillé pour plusieurs titres nationaux, dont (El Yaoum), où elle a brillé pendant de nombreuses années, avant de passer au domaine de l'audiovisuel, à El Chourouk TV, où elle a couvert les événements nationaux et politiques phares au cours des vingt dernières années".

En cette douloureuse épreuve, la Direction générale de la communication "présente ses sincères condoléances à la famille de la défunte et à l'ensemble de la corporation médiatique, priant Allah Tout-Puissant d'accorder à la défunte Sa sainte miséricorde et de prêter à ses proches, patience et réconfort. ‘A Allah nous appartenons, à Lui nous retournons’".