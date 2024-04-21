نهضة بركان حاول استفزاز جماهير الاتحاد

رغم أن الحكم الموريتاني بوه أجرى الإحماء رفقة مساعديه، إلا أنه غادر أرضية الميدان بعد ذلك، رافضا إعطاء ضربة الانطلاقة بحضور إتحاد الجزائر دون نهضة بركان الذي بقي لاعبوه في غرفة تغيير الملابس.

وتنقل الحكم إلى فريقي الإتحاد وبركان ليعلمهما بإلغاء المباراة، بينما أصر الطرف الجزائري على ضرورة دخوله أرضية الميدان على اعتبار أن الفريق الجزائري كان حاضرا حتى يتم تسجيل غياب نهضة بركان.

ورغم إلحاح إدارة الإتحاد، إلا أن الحكم بوه رفض، فيما برر محافظ المباراة بأن تعليمات الكاف تطلب منهم عدم إعطاء ضربة الانطلاقة دون تقديم أن وثيقة على ذلك.

ورغم رفض الحكم عبدالعزيز بوه إعطاء ضربة الانطلاقة وترسيم غياب نهضة بركان، إلا أن لاعبي إتحاد الجزائر غنوا النشيد الوطني الذي تم عزفه، وقاموا أيضا بتحية الجماهير التي حضرت بقوة ودعمت الفريق وساندته في موقفه التاريخي.

وحاول لاعبو نهضة بركان استفزاز الجماهير من خلال محاولة دخول لاعبي فريقهم بملابس داخلية، وبدعم من محافظ المباراة، غير أن المنظمين الجزائريين منعوهم من ذلك وحملوا المحافظ مسؤولية أي انزلاق، ما جعل ممثل الكاف يتراجع خوفا من تحمل عواقب خياره أن يكون نقطة في أجندة المغرب