الكاف تنحني لنزعة المغرب الاستعمارية

مثلما كان متوقعا، أمضت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم على شهادة وفاتها وهي تختار الانحناء للنزعة الاستعمارية المغربية، بعد إقرارها قبول الدوس على قانونها وكل القوانين والأعراف التي ترفض استغلال كرة القدم والرياضة لأغراض سياسية.

ورغم إصرار الكاف على اعتماد قميص نهضة بركان المغربي وهو يحمل خريطة تغتصب فيها الأراضي الصحراوية، فإن الموقف الجزائري ظل ثابتا، ما ترتب عنه عدم إجراء مباراة ذهاب نصف نهائي كأس الكاف بين إتحاد الجزائر ونهضة بركان المغربي، سهرة اليوم، بملعب 5 جويلية 1962 بالجزائر.

وإذا كانت الكاف ثبتت على موقف متعنت يبرز اختطافها من المغرب، فإن الطرف الجزائري قد راسل محكمة التحكيم الرياضي بلوزان في جولة أخرى من المعركة القانونية لإحقاق الحق وكشف مخططات المغرب والكاف التي ترتكز على حرب العصابات.