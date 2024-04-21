مواعيد سحب استدعاءات امتحاني "الباك" و"البيام"

كشف وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، عن تاريخ سحب استدعاءات امتحاني شهادة الباكالوريا وشهادة التعليم المتوسط .

وأوضح بلعابد ، في تصريح له ، خلال زيارته اليوم إلى ولاية المسيلة، أن سحب استدعاء امتحان شهادة التعليم المتوسط سيكون يوم الأحد 5 ماي 2024، في حين سيكون سحب استدعاء امتحان البكالوريا يوم الخميس 9 ماي 2024.

وأأشار الوزير الى ، أن سحب الاستدعاءات الخاصة بالامتحانين سيكون عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، والفضاء الرقمي للأولياء. بالإضافة كذلك إلى المؤسسات التربوية. مشيرا إلى أن الإجراء يبقى ساري المفعول إلى آخر يوم من الامتحان في حال تضييع الاستدعاء من قبل التلميذ.