بعد "عدل 3 ".. إطلاق الاكتتاب في هذه الصغية قريبا

كشف وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم، عن استعداد دائرته الوزارية لإطلاق برنامج الإسكان في صيغة الترقوي العمومي LPP للمرة الثانية، بعد تسجيل تزايد معتبر في الفئة المعنية بهذا البرنامج لاسيما بعد إقرار رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون لزيادات معتبرة في أجور الطبقة العمالية.

وقال بلعريبي خلال إشرافه رفقة عدد من ممثلي الطاقم الحكومي، على افتتاح فعاليات الطبعة السادسة والعشرون للصالون الدولي للبناء، مواد البناء، والأشغال العمومية "باتيماتيك 2024" قال إنه سيتم فتح باب الاكتتاب في هذه الصيغة السكنية، مباشرة بعد إطلاق التسجيلات في البرنامج السكني"عدل 3"، والذي ترسم بشأنه مصالح وزارة السكن آخر الروتوشات قبيل إطلاقه المنتظر بعد أيام " سيكون 05 جويلية المقبل تاريخا للطي النهائي لبرنامج عدل 2 فيما تجري التحضيرات على قدم وساق على مستوى وكالة عدل استعدادا لإطلاق برنامج عدل 3 " يقول الوزير.

كما شدد الوزير، في هذا الشأن على ضرورة رقمنة كل إجراءات الاكتتاب واقتناء السكنات في جميع البرامج السكنية، وهنا استمع بلعريبي الذي كان مرفوقا بعدد من ممثلي الطاقم الحكومي، إلى عروض قدمتها كل من الوكالة الوطنية لترقية السكن وتطويره، والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية، بخصوص رقمنة إجراءات الاكتتاب، متابعة وتحيين الملفات، أين أوصى بضرورة بلوغ ما اعتبره "مرحلة الاقتناء الرقمي للسكن".

للإشارة يشارك بداية من اليوم، أكثر من 900 عارضا منهم قرابة 600 عارضا وطنيا، وحوالي 300 مؤسسة أجنبية من 14 دولة، في فعاليات الصالون الدولي للبناء "باتيماتيك"، المنظم من 05 إلى 09 ماي الجاري، من قبل الشركة الجزائرية للمعارض (فرع مجمع صافكس) و "باتيماتيك إكسبو"، تحت رعاية وزارة السكن والعمران والمدينة.

وتشكل التظاهرة فضاء مخصصا لالتقاء المهنيين الوطنيين والأجانب الذين يستفيدون من فرص كبيرة لتسليط الضوء على مهاراتهم ومنتجاتهم وابتكاراتهم الجديدة وإقامة علاقات تجارية مثمرة، وفرصة أيضا لإبراز أهمية المنتوج الوطني في إنجاز مختلف مشاريع البناء والأشغال العمومية.