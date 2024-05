La CAF menace les clubs algériens

La Confédération africaine de football (CAF) a conclu la "phase transitoire" visant à garantir un véritable professionnalisme pour les clubs africains, dans le cadre de la politique de la FIFA initiée en 2008, consistant de passer à la phase "post-amateur" de la pratique du football.

Après que la CAF a progressivement poussé les clubs africains vers le professionnalisme, la CAF a décidé, à partir de la prochaine saison, de rendre obligatoires toutes les conditions requises pour obtenir la licence de club professionnel pour tous les clubs africains classés professionnels et évoluant dans la première division de leurs championnats respectifs, y compris les clubs ne participant pas aux compétitions continentales de la CAF.

Dans le but d'expliquer sa décision de passage vers un professionnalisme total, la CAF a organisé des rencontres dans quatre pays, dont l'Algérie qui accueille12 pays représentant leurs fédérations.

Des représentants de la Confédération ont expliqué les mécanismes et les conditions d'obtention de la licence de club professionnel, tandis que le dernier jour (le vendredi dernier) a été dédié aux responsables des clubs algériens de première et deuxième division pour leur clarifier les conditions requises pour l'obtention de la licence et les obstacles éventuels.

Les participants du forum ont eu des explications de la part des responsables de la CAF à propos de la plateforme numérique, appelée Plateforme (CLOP).

Dans ce cadre, Chaque club est appelé à saisir toutes les données et informations requises, qui entrent dans le cadre des cinq conditions définies par la FIFA pour obtenir la licence de club professionnel, notamment, la gestion administrative, financière, juridique, le projet sportif et le stade. La CAF suivra toutes les procédures sur la plateforme, tandis que la FAF accordera la licence à chaque club.

Les responsables de la CAF ont mis en garde contre toute information erronée qui entraînerait des sanctions pouvant aller jusqu'au retrait de la licence du club, même en cours de saison, et qu’elle obligerait les fédérations à déclasser le club dans une division inférieure.

Chaque fédération sera tenue responsable de l'octroi de la licence à tout club ne répondant pas aux critères et sera exposé à des sanctions qui auront des répercussions sur ses équipes nationales, ses clubs et ses arbitres, a averti la CAF.

De son côté, la FAF a affirmé, lors du forum, qu'aucun club ne serait autorisé à jouer en première division professionnelle à moins de remplir les conditions prévues par la loi et obtenir la licence de club professionnel.

Parmi les conditions d'adhésion à la compétition professionnelle figure l'obtention de l'approbation de la CAF pour être considéré comme professionnel, ce qui signifie que tout échec d'un club à remplir les conditions le rendra incapable de participer à la saison professionnelle suivante, précise la même source.

En application des lois relatives à la stabilité financière des clubs, toutes les fédérations africaines, y compris la FAF, doivent appliquer les mesures disciplinaires prévues dans les règlements de la FIFA, allant de trois à six points de pénalité, puis au déclassement des clubs, en cas de non-exécution des décisions des commissions de résolution des différends ou de la commission de droit du travail pour le paiement obligatoire des arriérés de salaire des joueurs et des entraîneurs dans les délais légaux.

Face à cette nouvelle orientation, qui coïncide avec le succès de la nouvelle fédération dans la sauvegarde du football algérien contre les sanctions imminentes de la FIFA en raison de l'affaire des licences de joueurs accordées à des clubs endettés et n'ayant pas respecté les décisions des organes officiels concernant le remboursement, par les anciens responsables de la FAF, toutes les équipes algériennes se voient aujourd'hui contraintes de passer au niveau dicté par la CAF en matière de gestion des clubs professionnels.

C'est ainsi qu'elles se retrouvent, pour la première fois dans l'histoire, menacées d'être interdites de participer à une compétition professionnelle par décision administrative.