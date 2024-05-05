أكبر عملية توظيف للنخب الجامعية منذ الاستقلال

قالت الاذاعة الجزائرية، إن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي شهد أكبر عملية توظيف للأساتذة حاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه منذ الاستقلال.

وفي تقرير للإذاعة الوطنية، فإن العملية الاستثنائية عكست الاهتمام البالغ والمجهودات الكبيرة للدولة الجزائرية بهذه الفئة من النخب العلمية، كما جاءت لاستيعاب وامتصاص البطالة من حاملي هذه الشهادات طبقا لتوصيات مخرجات مجلس الوزراء المنعقد في 14 ماي 2023.

وتجسيدا لتعهدات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الذي جعل من تثمين مهنة الاستاذ الجامعي والباحث وتحسين مركزهما أولوية وجب تحقيقها في الجزائر الجديدة.