مناورة وطنية دولية في البويرة

وقف اليوم وزير الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد على المناورة الدولية التي اطلقتها الحماية المدنية والتي تحاكي زلزال ضرب المنطقة وذالك بالمنطقة الصناعية بواد البردي ب18 كلم جنوب شرق مقر ولاية البويرة وبمشاركة عناصر الحماية المدنية لدولة تونس.

وحل ذات الوزير اليوم مرفوقا بالمدير العام الحماية المدنية بوعلام بوغلاف، و المدير العام الأمن الوطني على بدوي ، على متن مروحية تابعة للحماية المدنية وذالك بالمنطقة الصناعية واد البردي أين طاف بموقع التخييم ومركز القيادة وقاعدة الحياة و العمليات الخاصة بفرق الدعم و التدخل الأولي ل 42 ولاية وفرق البحث و الانقاذ في الاماكن الحضرية وفريق الحماية المدنية التونسية.

وتلقى ذات الوزير شروحات عن المناورة الدولية التي اطلق عليها اسم سيسمكس من خلال التعريف بالعتاد المسخر للعملية البشري والمادي بالإضافة إلى تقديم الاهداف المرجوة من هذه العملية .

وتابع الوزير بعض العروض الميدانية لتدخل عناصر الحماية المدنية بعدة نقاط و التي وضعتها على غرار منطقة واد البردي ومنطقة سور الغزلان.

وفي كلمته أكد الوزير أن الخبرة التي اكتسبها عناصر الحماية المدنية في التدخل جعلته من أهم المؤسسات المرغوب بها داخليا وخارجيا ، وأضاف أن مثل هذه العمليات خاصة بالمشاركة الدولية تضع العناصر المحلية لذات الدفاع على كفة الاستعداد لأي طارئ .

وللاشارة فقد رافق وزير الداخلية و الجماعات المحلية السلطات الولائية و المحلية لولاية البويرة.