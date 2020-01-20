انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهو يتابع مباراة كرة قدم داخل سيارته، خلال انتقاله لحضور مؤتمر السلام حول ليبيا ببرلين يوم أمس الأول، وأظهرت الصورة، أنّ الرئيس التركي كان يتابع عبر حاسوبه اللوحي داخل السيارة، المباراة التي جرت بين فريق ”دينزلي سبور” وفريق ”غلطة سراي” الذي يلعب له الدولي الجزائري سفيان فيغولي، التي كانت تجرى في ذلك الوقت، وفق ما ذكرته وسائل إعلام ألمانية وتركية، فيما يعرف أنّ الرئيس التركي من متتبعي الرياضة الأكثر شعبية في العالم، وعادة ما يشارك في مباريات استعراضية.