يواجه المنتخب الوطني الجزائري لكرة اليد عشية اليوم نظيره الفرنسي ، وسيصطدم الخضر أمام فريق فرنسي تتحدث عنه النتائج والبطولات العالمية التي شاركها فيها في وقت سابق.

وسبق للعناصر الوطنية التي تأهلت للدور الرئيسي من مونديال البطولة العالمية الجارية وقائعها بمصر في العديد من المرات ويعد هذا اللقاء الخامس من نوعه بين المنتخبين.

وسيكون اللقاء الثاني للخضر أمام النرويج, وصيف بطل العالم النسختين الأخيرتين (2017 و 2019) و الذي لم يقل بعد كلمته الأخيرة في مصر.

ويختم أشبال المدرب الفرنسي آلان بورت هذه المرحلة التأهيلية أمام منتخب سويسرا "المفاجأة", الذي استدعي في آخر لحظة للمونديال لتعويض الولايات المتحددة الغائبة بسبب اصابة عدد من لاعبيه بفيروس كورونا المستجد.

وكان المنتخبان الجزائري و السويسري قد تلاقيا مرة واحدة خلال دورة-1990, حيث عاد الفوز آنذاك لسويسرا (22-18) في مباراة ترتيبية (13-16).