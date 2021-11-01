أعلنت موسوعة غينس للأرقام القياسية أن شابة أمريكية يبلغ طولها 28.3 بوصة فقط (72 سنتيمترا) هي أقصر امرأة على قيد الحياة في العالم حاليا.

وحققت الأمريكية المقعدة "وايلدن أومويثي" (18 عاما)، والمصابة بنوع نادر للغاية من التقزم، رقما قياسيا جديدا لأقصر أنثى على قيد الحياة، بعد أخذ قياساتها 3 مرات.

ونشرت غينس عبر قناتها على موقع يوتيوب، مقطع فيديو يظهر إشراف أحد المختصين في الموسوعة العالمية على عملية القياس المحكم لأومويثي، حيث أكد طولها الذي حطم الرقم القياسي.

وبعد التأكد من طولها، قدّمت لها درع شهادة غينس للأرقام القياسية في حضور عائلتها.

بدورها، عبّرت أومويثي عن فخرها بكونها أول أمريكية من أصل هاييتي تسجل أقصر رقم قياسي عالمي للمرأة.