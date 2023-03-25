الجزائر من بين الأكثر الدول استهلاكا لهذا المنتوج

كشفت إحصاءات المجلس الدولي للزيتون لموسم 2021-2022، أن الجزائر من بين الدول العربية الأكثر استهلاكا لزيت الزيتون.

وحسب إحصاءات المجلس (منظمة حكومية دولية تضم 44 دولة تستحوذ على 98 بالمائة من الإنتاج العالمي من زيت الزيتون)، حلت الجزائر في المرتبة الثانية عربيا، إذ قدر استهلاكها الإجمالي في موسم 2021-2022 بما يفوق 100 مليون لتر، بعد المغرب الذي يتصدر القائمة، إذ تستهلك قرابة 163 مليونا و400 ألف لتر.

وجاءت سوريا الثالثة باستهلاك ناهز 98.5 مليون لتر، والسعودية بنحو 36.4 مليون لتر، وتونس بـ32.6 مليون لتر.

وتحتل إسبانيا ثم إيطاليا فالولايات المتحدة صدارة دول العالم في الاستهلاك الإجمالي لزيت الزيتون، إذ بلغ على التوالي 639 مليون لتر، و524 مليونا و430 مليونا.

فيما نجد الجزائر في الترتيب السادس في استهلاك الفرد من زيت الزيتون (2.2 لتر)، بعد كل من سوريا الأعلى عربيا بـ4.6 لترات سنويا، يليها المغرب بـ4.4 لترات، ثم لبنان بـ2.9 لتر، وحلت تونس رابعة بـ2.6 لتر، فليبيا خامسة بـ2.5 لتر.

ويختلف ترتيب الدول العربية في مجال استهلاك الزيتون عن الترتيب المتعلق بزيته، فالجزائر تصدرت المنطقة في الاستهلاك الفردي السنوي بأزيد من 7 كيلوغرامات، تليها سوريا بـ5 كيلوغرامات، ثم مصر (4.5 كيلوغرامات)، ثم لبنان (3.4 كيلوغرامات)، ثم الأردن (2.1 كيلوغرام).

وفيما تصدرت تونس المنطقة العربية في إنتاج زيت الزيتون، وبلغ محصوله الموسم الماضي أكثر من 261 مليون لتر، وجاء المغرب في المرتبة الثانية بمحصول قُدّر بـ217 مليون لتر، وحلت سوريا الثالثة نحو 115 مليون لتر، وفي المرتبة الرابعة عربيا، نجد الجزائر بإنتاج قُدر بأكثر من 99.1 مليون لتر.