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توضيح جديد بخصوص مواعيد العمرة

منوعات
8 افريل 2023 ()
ف.ن
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أكدت وزارة الحج والعمرة السعودية، إمكانية تعديل موعد تصريح العمرة في حالة عدم التمكن من الحضور.

وقال بيان نشرته الوزارة السعودية عبر حسابها في "تويتر"، انه أهابت بالمعتمرين جميعا ضرورة الالتزام بالمواعيد والحضور في الموعد المحدد بالتصريح.

وأضافت: "عند أداء العمرة.. تأكد أخي المعتمر من الحضور في الموعد المحدد في التصريح"، لافتة إلى أن "الالتزام بالمواعيد يضمن فرصتك".

واستدرك البيان ليحدد طريقة التعامل مع الحالات التي لا تتمكن لظروف طارئة من الالتزام بالموعد المحدد لها، في التصريح، قائلا: "لكن في حال عدم التمكن من الحضور في الموعد المحدد يمكنك إلغاء التصريح وحجز موعد جديد".

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