انطلاق المناورة الدولية للحماية المدنية

حل صباح اليوم إبراهيم مراد، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بميدان المناورة الوطنية الدولية للحماية المدنية بولاية البويرة رفقة كل من المدير العام للحماية المدنية والمدير العام للأمن الوطني وكذا المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية التونسية.

وسيشرف الوزير على تفقد مدى تقدم التمارين العملياتية المندرجة ضمنها وكذا عمل فرق الدعم والتدخل الأولي للولايات 42 المشاركة، كما سيتلقى شروحات بخصوص سير وتنسيق العمليات ومساهمة مختلف المنصات الرقمية التي تم ادراجها.

كما سيعاين الوزير بالمناسبة كذلك مستوى التنسيق العملياتي مع فريق الحماية المدنية التونسية في إطار التمارين الافتراضية المشتركة.