الكوني يعرب عن تقديره لدعم الجزائر المستمر لحل سياسي يحفظ ليبيا

أجرى الوزير الأول نذير العرباوي، على هامش أشغال مؤتمر القمة الإسلامية الـ 15 لمنظمة التعاون الإسلامي، التي انطلقت أشغالها يوم أمس بالعاصمة الغامبية بانجول، محادثات مع نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني.

وأوضح بيان لمصالح الوزير الأول، أن المحادثات تناولت العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع في ليبيا، التي أعرب فيها الكوني عن تقديره لدعم الجزائر المستمر لجهود التوصل إلى حل سياسي مستديم يحفظ لليبيا وحدتها، وسيادتها ويحقق تطلعات الشعب الليبي الشقيق في استعادة الأمن والاستقرار، مع دعوة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لمواصلة جهوده والعمل من أجل تجنيب ليبيا التدخلات الخارجية المتفاقمة.

وأضاف البيان، أنه لدى تطرقهما للأوضاع الإقليمية، أعرب الجانبان عن ارتياحهما لانعقاد الاجتماع التشاوري الذي جمع بتونس يوم 22 أفريل 2024، كلا من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ونظيره التونسي قيس سعيد، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي.

وأكد الجانبان تمسكهما بهذا الإطار الثلاثي الذي يخدم مصالح الدول الثلاثة التي تجمعها الحدود والمصالح المشتركة.